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La administradora Liz Nayanka Pérez De Brito, de 40 años, fue detenida tras ser señalada de extorsionar a sus antiguos empleadores en el estado La Guaira.

De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana aprovechó su cargo como administradora para sustraer un equipo de computación de la compañía, el cual contenía registros contables, estrategias corporativas e información confidencial. Con este material en su poder, la ex trabajadora inició un proceso de coacción contra los directivos de la organización.

Detenida por extorsión administradora en La Guaira

Las autoridades determinaron que Pérez De Brito solicitaba la entrega de 100 mil dólares en efectivo y un vehículo valorado en 40 mil dólares para no eliminar la data financiera ni difundir detalles de la vida personal de los propietarios.

El objetivo de la detenida era presuntamente afectar el prestigio institucional de la empresa mediante la divulgación de estos datos. Tras la denuncia y las pesquisas, los oficiales detuvieron a la mujer y la pusieron a la orden del Ministerio Público.

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