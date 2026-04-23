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Presentan una innovadora mano robótica para potenciar la lengua de señas mundial, diseñada por el joven trujillano Samuel Carrero.

El prototipo, que nació como su tesis de grado tras participar en las Olimpiadas de Robótica, tiene como objetivo principal derribar las barreras comunicacionales de las personas con discapacidad auditiva. A través de un sistema que integra algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento preciso de imágenes, el dispositivo permite una interacción fluida y bidireccional. Pposicionándose como una solución tangible desarrollada íntegramente con talento nacional.

Mano robótica para lengua de señas

La arquitectura técnica de este desarrollo destaca por el uso de un microcontrolador ESP32 y una estructura física fabricada mediante impresión 3D. Los archivos fueron ajustados para emular la movilidad natural de los dedos humanos.

Carrero explicó durante el programa «Conéctate con Infocentro» que su modelo se diferencia de otros convencionales al incluir un panel de chat y un sistema de deletreo integrado que facilita la participación social efectiva.

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