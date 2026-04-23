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Primero eran llamados los “caimanes” y luego pasaron a llamarse “iguanas”, estos son reconocidos por toda la comunidad estudiantil; como profesional de nuestra máxima casa de estudios.

Los autobuses de la UC fueron apodados «iguanas» principalmente por su color verde bosque característico, que se volvió estándar en la flota durante las décadas de los 80 y 90. Evocando el color verde del reptil.

Se convirtieron en un icono de identidad universitaria, a menudo refiriéndose a los modelos Blue Bird y Encava que transportaban a los estudiantes. Ya no hay tantas “iguanas” hay Yutong pero mantienen la esperanza de verlos “verdes” otra vez.

El transporte identificaba a nuestra casa de estudios, anteriormente cuando hacían convenciones estudiantiles veías a estos buses estacionados en distintos estados. Llevando parte de los jóvenes universitarios de Carabobo.

Los autobuses de la UC

Origen del color: Aunque inicialmente las unidades tenían colores combinados, la tendencia del verde bosque consolidó el apodo a partir de los años 80.

Icono de la UC: Representan la identidad y el sentido de pertenencia de la Universidad de Carabobo, siendo un símbolo tradicional de transporte para la comunidad estudiantil.

Evolución: Antes de ser «iguanas», algunos modelos más antiguos en los años 60 y 70 eran conocidos jocosamente por otros nombres de animales, como «caimanes».

Situación actual: Con el tiempo, la flota sufrió deterioro y fue reemplazada parcialmente, buscando recuperar el color verde original como parte de la identidad universitaria.

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