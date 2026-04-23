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La novena naviera retomó el camino del triunfo y logró su primera victoria de la segunda semana, apoyados de los 18 incogibles ligados por los bates valencianos. Retomando de esta manera el camino del triunfo.

Marineros le quitó el invicto a Senadores en la Liga Mayor con pizarra de 14×10 la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 en el estadio Universitario de Caracas. En un juego que pintaba para culminar por la vía del K.O., pero que el relevo intermedio no pudo mantener la cómoda ventaja.

La toletería naviera madrugó al dominicano Delvis Alegre quien se fue con la derrota (0-1). Un total de ocho imparables y seis carreras en dos entradas y un tercio le produjo la ofensiva de Clemente Álvarez, un rally de cuatro rayitas en el tercer tramo amplió las acciones 6×0.

Marineros le quitó el invicto a Senadores en la Liga Mayor

En el quinto capítulo Deivi Muñoz pegó doble entre el jardín derecho y el central para que Johan López y Wagner Lagrange pisaran la registradora con dos de las tres anotaciones. Marineros amplió en el sexto tramo.

Imparable de Johan López trajo a Edgardo Fermín al home y un elevado de sacrificio de Giovanni Rivero hizo que López tocara el plato para el 11×0 en ese momento. Carlos Navas relevó a Carlos Betancourt en el sexto y permitió un jonrón solitario de Raudy Read para quitar el blanqueo que le estaba propinando la defensa filibustera al senado.

En el séptimo innings, con el juego 12-2, Carlos Aular permitió tres carreras y Keywill Cedeño cuatro más para un total de siete anotaciones para llegar a 9 rayitas y darles vida a los caraqueños, eliminando toda posibilidad de nocaut.

El pitcheo dominó

Brayan Pérez tuvo una sólida actuación desde la lomita al trabajar por espacio de cuatro innings de total dominio al no permitir anotaciones. Y recibir cuatro imparables solamente, además, ponchó a par de contrarios y otorgó un pasaporte.

Firmando así la mejor salida para un abridor del acorazado hasta ahora en estos cuatro careos del 2026. Carlos Betancourt (1-0) ganó el juego luego de un sólido relevo de un inning en el que permitió un imparable.

El próximo choque de los valencianos será hoy jueves 23 de abril en Macuto contra Centauros de La Guaira a las 7:00 de la noche. En lo que será el primer enfrentamiento ante la otra toletería guaireña que hace vida en el circuito de verano.

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