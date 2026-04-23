Compartir

Las efemérides de hoy 23 de abril nos recuerdan que un día como hoy el entonces presidente Jaime Lusinchi inaugura el tercer tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas. Tramo Chacaíto-Los Dos Caminos (1988). Uno de los más modernos para esa década.

Francisco de Miranda en nombrado Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela, con rango de Generalísimo de los Ejércitos (1812).

Se redacta el Tratado de Coche (1863). Fue el tratado de paz que estableció la culminación formal de la Guerra Federal de Venezuela, ganada por los liberales. Sin embargo, Juan Crisóstomo Falcón y otros jefes federales no aceptaron el convenio.

Un grupo de exploradores liderados por el británico James Mudie Spence se convierten en la primera expedición en ascender y coronar el pico Naiguatá en El Ávila (1872).

Muere Teresa de la Parra (1936) Escritora venezolana, considerada una de las narradoras más destacadas de su época. Precursora de la literatura feminista en América y una renovadora de la literatura en lengua española.

Alejandro Patón Carrasquel debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Senadores de Washington. Primer venezolano en jugar en las Grandes Ligas en la historia (1939).

Efemérides de hoy 23 de abril

Nace Ray Tomlinson (1941) Programador informático estadounidense, conocido por ser el creador del primer antivirus informático y del primer sistema de correo electrónico.

Un día como hoy nace Marjorie de Sousa (1980) Actriz y modelo venezolana, radicada en México.

Coca Cola cambia su fórmula secreta por primera vez en casi 100 años (1985). Fue conocida como New Coke, pero debido al rechazo del consumidor, Coca-Cola anuncia el 11 de julio de 1985 el regreso de la fórmula original, ahora con el nombre Coca-Cola Classic.

Muere Francisco Morochito Rodríguez (2024), Boxeador profesional venezolano, conocido por haber ganado la primera medalla de oro para Venezuela.

Hoy se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Además del Día de la Lengua Inglesa. Como el Día del Idioma Español. Y el Día de la Cerveza Alemana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas