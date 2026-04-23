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Reportaron un accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro hoy luego de las siete de la mañana. El hecho vial ocurrió entre los tramos de Palo Negro y La Encrucijada con un vehículo pesado.

El volcamiento de una gandola en la ARC tramo Aragua, genera retraso, por la cual se recomienda a los conductores que van a Caracas o se dirigen a Valencia, tomar La Encrucijada y empalmar nuevamente a la ARC en el distribuidor Palo Negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Elisa Pecorelli (@celisapecorelli)

Volcamiento de gandola en la ARC

La gandola quedó en la isla central, la misma llevaba un contenedor, hasta el momento no se han reportado lesionados.

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