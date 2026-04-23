Lo más vistoPortadaSucesos

¡Pendientes! Reportaron volcamiento de gandola en la ARC tramo Aragua

By Danny Valdiviezo
0
118
Volcamiento de gandola en la ARC

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Reportaron un accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro hoy luego de las siete de la mañana. El hecho vial ocurrió entre los tramos de Palo Negro y La Encrucijada con un vehículo pesado.

El volcamiento de una gandola en la ARC tramo Aragua, genera retraso, por la cual se recomienda a los conductores que van a Caracas o se dirigen a Valencia, tomar La Encrucijada y empalmar nuevamente a la ARC en el distribuidor Palo Negro.

Volcamiento de gandola en la ARC

La gandola quedó en la isla central, la misma llevaba un contenedor, hasta el momento no se han reportado lesionados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Siniestro vial en la Avenida Universidad de Naguanagua deja a una septuagenaria lesionada

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCarmen Elisa Pecorelli
Artículo anterior
Efemérides del 23 de abril, se inaugura el tercer tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas
Artículo siguiente
Colisión en el distribuidor San Blas dejó dos lesionados y el conductor se dio a la fuga
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes