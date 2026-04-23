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Colisión en el distribuidor San Blas dejó dos lesionados y el conductor se dio a la fuga

By Danny Valdiviezo
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Colisión en el distribuidor San Blas dejó dos lesionados
Foto: Canal de Emergencia.

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Danny Valdiviezo
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Un hecho vial fue reportado en Valencia la noche del miércoles 22 de abril de 2026, luego de las diez de la noche. El mismo fue atendido por el equipo de operaciones viales de Invialca. Este se suma a los accidentes ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Una colisión en el Distribuidor San Blas dejó dos lesionados, el hecho ocurrió en la parte baja de dicho distribuidor en el kilómetro 159 de la Autopista del Este; dijo el Canal de Emergencia en sus redes sociales.

Se pudo conocer que una moto fue impactada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga tras colisionar. Enseguida paramédicos de Invialca llegaron al lugar para atender la situación presentada.

Colisión en el distribuidor San Blas dejó dos lesionados

Los lesionados fueron atendidos y llevados al Hospital Central de Valencia para su evaluación médica. Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a los conductores a transitar con prudencia y responsabilidad.

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SourceCanal de Emergencia.
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