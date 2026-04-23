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El mánager venezolano Carlos Mendoza sonrió la noche del miércoles 22 de abril de 2026 cuando su equipo rompió la racha de juegos perdidos. Un total de 12 derrotas habían acumulado los metropolitanos en esta zafra.

Los Mets de Nueva York se sacuden la mala suerte y buscan respirar en la temporada luego de los reveses sufridos. La noche del miércoles pudieron dar cuenta de los Mellizos de Minnesota con pizarra de 3×2.

Las carreras de los metropolitanos vinieron de los bates de Francisco Lindor, el venezolano Francisco Álvarez además de Mark Vientos. Combinados con una buena labor del lanzador Clay Holmes.

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Mets de Nueva York se sacuden la mala suerte tras 12 derrotas

Holmes, transitó un total de siete entradas con cinco hits permitidos, dos carreras limpias, un boleto y tres contrarios abanicados. Mientras que Luke Weaver se apuntó el salvamento, al cerrar el encuentro con tres ponches.

Los Mets buscan salir del mal momento, luego de estar contrariados como presionados en la actual campaña. En la actualidad tienen récord de 8 ganados y 16 perdidos y se encuentran en la cuarta casilla de la División Este del viejo circuito.

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