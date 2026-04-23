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Un sujeto aun por identificar fue neutralizado en la urbanización Paraparal la noche del miércoles 22 de abril de 2026, informó la policía de Carabobo mediante sus redes sociales. El suceso se suma a los ocurridos esta semana en ese municipio.

Un hombre se enfrentó a una comisión policial en Los Guayos y fue abatido. La intervención legal ocurrió en las cercanías de la urbanización Roraima en Paraparal. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

Durante labores de patrullaje preventivo, un ciudadano por identificar accionó un arma de fuego contra la comisión policial tras intentar huir. Ante la agresión ilegítima, los efectivos respondieron al sujeto.

Este al quedar herido de bala, fue trasladado de inmediato a la Clínica Popular Tipo 2 de Los Guayos para recibir primeros auxilios. Los galenos de guardia informaron su fallecimiento en el centro de salud.

Se enfrentó a una comisión policial en Los Guayos

​Evidencia Incautada:

​ Un (01) arma de fuego tipo revólver, marca Colt, calibre .38 (seriales limados).

​El caso fue notificado a la Fiscalía 35 del Ministerio Público.

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