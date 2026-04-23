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Faltan por pagar en Patria en abril 2026 varias bonificaciones, faltando una semana de este mes se espera por los bonos faltantes. En la actualidad se espera por el anuncio del aumento de salario del mes de mayo 2026 hecho por el gobierno nacional.

En la actualidad los bonos que se están pagando son dos, ya cumplidos las bonificaciones de este mes. Esta semana se seguirá con el pago del Ingreso contra la Guerra Económica (jubilados) por 63.574 bolívares.

Como del Ingreso contra la Guerra Económica (pensionados) por 28.680 bolívares. Y se mantiene el pago del Bono Beca Universitaria (estudiantes) por un monto en el mes de abril de 2.660,60 bolívares.

Los bonos que se están pagando y a la espera

El Bono Corresponsabilidad y Formación se espera para dentro de una semana, esta bonificación se espera por un monto superior a los 41 mil bolívares. Este se paga a los trabajadores de la administración pública nómina especial.

Bono Cuadrantes de Paz, este es para los funcionarios de seguridad, además de rescatistas como bomberos. Este también lo pagan en los últimos días del mes,.

Cultores populares, esta bonificación se paga a los cultores que estén inscritos en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

El dato

Recuerda que si cambiaste de número telefónico como de correo electrónico debes actualizar tus datos en la página de la Plataforma Patria. Estos datos son obligatorios en la actualidad.

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