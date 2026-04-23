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Lo ocurrido en España en la Puerta del Sol la semana pasada sigue dando que hablar en las redes sociales y en los portales de noticias. Diosdado Cabello habló sobre Carlos Baute en su programa de los miércoles en VTV.

Indicó el Ministro de Interior, Justicia y Paz que fue un acto “bochornoso” y que el mismo fue orquestado por sectores de la ultraderecha. Resaltó Cabello que el mismo fue un plan diseñado por María Corina Machado.

Comentó que en dicha convocatoria se intentó inflar la asistencia esto para simular un apoyo con el cual no cuentan, dijo en su espacio. Comentó: “A Donald Trump no se le puede engañar con marketing político”.

Diosdado Cabello habló sobre Carlos Baute

Indicó que Machado le dio prioridad a la presencia de Baute en la tarima, ya que era una estrategia mediática. Como dijo que la oposición extremista había comentado que la asistencia al concierto era de 350 mil personas y dijo que la realidad física lo impedía.

Reiteró que la oposición sigue intentando engañar a las personas, tanto a los que están fuera del país como los que están dentro. Y dijo que con falsos actos y montajes pretenden emplear un liderazgo que no tienen.

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