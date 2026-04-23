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Paula Henao dio su punto de vista de lo que es la actual producción de combustible en el país. Resaltó que la misma ha sido bastante satisfactoria y es por ello que no se ha requerido tomar de emergencia el mercado internacional.

Indicó Henao que la importación de gasolina en 2025 estuvo en cero ya que la producción en Venezuela ha sido positiva. Se ha podido abastecer el mercado interno ya que se cuenta con excelente producción de combustible.

Las declaraciones de Henao las dio en la Asamblea Anual de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim). Destacó también la titular de Hidrocarburos que el país estuvo exportando combustibles.

Importación de gasolina en 2025 en Venezuela

Pero indicó que siempre se ha mantenido la demanda nacional y que la misma sigue cubierta. «Podemos reiterar que ampliamos la capacidad de 10.000 barriles diarios, que va de la mano con esa reactivación de la economía; y que el sector venezolano demanda en cuanto a lo que son el consumo de combustible”.

Comentó que en la actualidad el ejecutivo venezolano no se ha quedado con la producción limitada. Por el contrario se busca expandir las cifras internas en el país en cuanto a combustibles se refiere.

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