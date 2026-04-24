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En un balance ofrecido este jueves 23 de abril, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que fueron destituidos más de 12.000 funcionarios por hechos irregularesdes.

Según Cabello, estas bajas responden a faltas graves y actos de corrupción detectados mediante investigaciones internas y denuncias ciudadanas. Cabello enfatizó que el proceso de depuración es continuo y tiene como objetivo recuperar la confianza de la población en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Funcionarios destituidos por hechos irregulares

El titular de la cartera de Justicia citó como ejemplo un caso reciente en el estado Lara, donde un ciudadano fue despojado de sus pertenencias en un punto de control.

«Ya los policías que hicieron eso, que en verdad no merecen llamarse policías, están detenidos».

Aseveró, subrayando que no habrá tolerancia para el «matraqueo«. Así mismo, lanzó una advertencia directa a los uniformados que operan en alcabalas en todo el territorio nacional. Asegurando que se mantendrá una vigilancia estricta sobre el trato a los conductores para evitar cobros indebidos y abusos de poder.

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