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Este jueves 23 de abril quedó instalada formalmente la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal en Venezuela.

Durante el acto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó la creación de este grupo que tendrá la tarea de recoger propuestas para modificar el sistema de justicia en Venezuela.

La funcionaria señaló que la reforma es una tarea pendiente debido a las constantes quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los entes judiciales. Por tal motivo, instó a los organismos competentes a coordinar acciones para corregir las irregularidades administrativas.

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Reforma de la Justicia Penal en Venezuela

La iniciativa pretende alinear el sistema con el artículo 26 de la Constitución, que garantiza una justicia gratuita, imparcial y sin dilaciones indebidas. En el encuentro, donde participaron representantes del TSJ, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público, también se ofrecieron balances sobre la aplicación de la Ley de Amnistía.

Según las cifras oficiales presentadas hoy 23 de abril, un total de 8.616 personas han recibido libertad plena bajo este mecanismo legal. Las autoridades indicaron que los casos excluidos de esta ley podrán ser canalizados a través de otros programas de convivencia y diálogo vigentes.

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