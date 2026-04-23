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Encuentran a un sujeto sin vida en su casa en Yagua

By Redacción Carabobo
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Sujeto sin vida en su casa en Yagua
Foto: referencial.

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La policía del estado Carabobo como la municipal de Guacara estuvieron en la mañana de hoy en la calle Cabriales del sector conocido como Araguaney 2. Además de los uniformados se vieron comisiones de la policía científica.

Un sujeto sin vida en Yagua fue encontrado dentro de su vivienda, es por ello que llegaron autoridades para iniciar las investigaciones. El sujeto quedó identificado como Diego Sánchez dijo el medio Yagua es Noticia.

Sujeto sin vida en su casa en Yagua

Sánchez desde hace unas décadas vivía solo en la casa ubicado en el urbanismo antes mencionado. Como se pudo conocer que la familia del occiso se encuentra fuera del país, también desde hace un tiempo.

Se trataría de un caso de muerte autoinfligida, el cadáver del hombre fue llevado a una sede de medicina forense del estado Carabobo. Las autoridades, especialmente la policía científica está a cargo del caso.

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