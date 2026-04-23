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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a la alcaldesa del municipio Los Guayos, Mervelis Moreno de Burgos reinauguración completamente modernizada la plaza Bolívar de Los Guayos.

La noche de este miércoles, durante un acto protocolar que honró la historia del municipio y sus habitantes. El mandatario regional señaló que este espacio será el punto de encuentro de los habitantes de Los Guayos, al tiempo que resaltó que se trata de una gran obra que llena de orgullo no solo el municipio sino el estado Carabobo, el cual se ha convertido en referencia nacional.

«Estamos sumamente contentos con esta refacción hecha en esta plaza Bolívar que quedó hermosa y me atrevo a decir que es una de las más bellas del país, felicito al pueblo de Los Guayos por este nuevo espacio para la recreación y el esparcimiento», expresó.

Plaza Bolívar de Los Guayos

Asimismo, destacó las diferentes potencialidades que posee este icónico lugar, como la creación de una ruta turística en conjunto con la Iglesia San Antonio de Padua que permitirá exaltar la identidad de la población, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte, Mervelis Moreno de Burgos, Alcaldesa del municipio Los Guayos, indicó que en esta remodelación abordó gran parte del Centro Histórico del municipio, como la Iglesia San Antonio de Padua y las fachadas de las casas adyacentes.

«Esta es una plaza totalmente nueva con materiales de primera, con pisos y boulevard de mármol y de granito, un sistema eléctrico de vanguardia, wifi gratuito y un ornato que cuenta con su propio sistema de riego automatizado, cada detalle se ha sustituido de acero inoxidable, incluyendo los postes, por lo que estamos entregando un espacio moderno para que nuestra juventud y familias puedan disfrutarla al máximo”, dijo.

Develada esculturas

Durante este evento, fue develada la esculturas de San José Gregorio Hernández, ubicada en la iglesia San Antonio de Padua y elaborada por el artista Josué Benjamín, así como la obra “Bolívar Reflexivo” realizada por el artista italiano Libardo Spinelli. Asimismo, se le impuso al Gobernador Rafael Lacava la orden Ciudad de Los Guayos en su única clase, tras realizar una ofrenda floral ante el Padre de la Patria, Simón Bolívar.

La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades como la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara.

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