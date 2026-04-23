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Activista peruano decidió casarse con un árbol para frenar crisis ecológica

By Danny Valdiviezo
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Activista peruano decidió casarse con un árbol
El activista peruano Richard Torres decidió casarse con un árbol por el cuido al ambiente. Foto: Ense de Ciencia.

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Danny Valdiviezo
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En la lucha por el medioambiente como por la purificación del aire y contra el cambio climático una persona dio un paso al frente en el Parque El Retiro. Esto en pleno centro de Madrid, capital de España.

Un activista peruano decidió casarse con un árbol, ataviado con penachos, como símbolos del alto Perú, Richard Torres se presentó en dicho parque. Decidió realizar la ceremonia con invitados que aman la naturaleza.

Esto como una campaña para generar conciencia contra los daños al planeta Tierra en lo que fue el Día Mundial, celebrado ayer 22 de abril. Esto para el cuido de ríos, quebradas, bosques, además de todos los componentes de la naturaleza.

Activista peruano se casó con un árbol

Indicó que es una protesta pacífica como simbólica para el cuido de los árboles, que son parte esencial del ambiente. Ya que estos generan sombra, y son muy útiles para el medioambiente.

El también actor de la televisión y series peruanas dijo que ya ha realizado otras ceremonias donde se casa con árboles. Torres ya ha realizado este tipo de actos en distintos países como una forma de protesta simbólica contra la deforestación.

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