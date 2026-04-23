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La idea del presidente norteamericano Donald Trump no fue bien vista tanto por la Fifa como por otros países. La idea del mandatario estadounidense era sustituir a Irán a la cita mundialista a celebrarse en junio.

Italia dijo “no” a la idea de Trump de ir al Mundial de Fútbol de esa forma. Los directivos del fútbol italiano dieron un no rotundo a la propuesta. Y en su mayoría dieron el apoyo al país asiático para que asista.

Trump había enviado un emisario con la propuesta la cual fue rechazada en su totalidad. El objetivo era reemplazar a la selección de Irán, clasificada para el Mundial 2026, por la selección italiana, que no logró clasificar.

Italia dijo “no” a la idea de Trump para que asista al Mundial

Paolo Zampolli, un enviado especial de Trump, confirmó que él sugirió el movimiento a la FIFA, buscando recomponer las relaciones diplomáticas entre Washington y Roma. Tras tensiones por la guerra de Irán.

Justificación: Se basa en la historia de Italia (cuatro títulos mundiales) para justificar su inclusión y la exclusión de Irán, nación con la que EE. UU. Mantiene una fuerte tensión geopolítica.

La FIFA y fuentes italianas han rechazado la idea de sustituir a Irán, indicando que, de haber una baja, el puesto debería ocuparlo la siguiente selección no clasificada de su propia confederación (Asia), como Emiratos Árabes Unidos, informa.

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