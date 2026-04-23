Compartir

El arma secreta de Venevisión, fue el contar nuevamente con la estrella mexicana, Fey. La cual brillara en el año 1997 en el país, hasta más no poder. Pero la ausencia de la cantante bastó para que fuera llevada nuevamente al canal de la colina.

Venevisión busca darle sintonía a Sábado Sensacional nuevamente, programa que ha estado de capa caída en cuanto a números. Pero las ganas están y el canal 4 busca el rescate del espacio como de otros.

Ya vimos a Fey en Portadas en un programa especial, donde la entrevistaron y buscan también dar números al magazine de las mañanas. Pero recordemos que varios canales a esa hora están tratando de apoderarse de la sintonía, entre ellos Televen, el mismo Globovisión, Canal I, entre otros.

Devolver la sintonía a Sábado Sensacional

Se conoció de buena fuente que en Sábado Sensacional, con la conducción de Henrys Silva preparan un programa especial con Fey. Con el cual buscan de nuevo despertar la sintonía del llamado “imbatible de los sábados”.

Es por ello que según contó Chepa Candela en el diario 2001, cocinan el programa con lo que fueron las presentaciones de la mexicana en los noventa y como está ahora. Pero no todo quedó allí ya que alistan dicho programa para dentro de poco.

Esto para poder ganar sintonía, es por ello que no dijeron nada a nadie, el programa se grabó en secreto ya que no quieren que se filtre nada del mismo. Los asistentes a la grabación del programa tuvieron que cumplir con la petición que le hicieron.

Dicha petición era precisamente no grabar, no tomar fotos y que todo salga a la luz cuando salga el programa. Por ahora se espera la fecha en el cual el canal 4 retome sus acciones para volver a la sintonía.

El canal 4 vuelve a la lucha

Ya también vimos a Viviana Gibelli hablar de La Guerra de Los Sexos, como ver de nuevo una expectativa con La Viuda Joven. A ciencia cierta esperamos que no solo Venevisión retome la búsqueda de la sintonía, también que otros canales lo hagan.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas