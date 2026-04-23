Compartir

Los indicadores del día muestran recuperación en lo que respecta al bitcoin. Mientras que el dólar BCV hoy 23 de abril de 2026 nos indica que este se ubica en la banda de los 480 bolívares. Para este jueves el valor del dólar será de 483,33 bolívares y el euro en 567,01 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela

Para este viernes el dólar tendrá un valor de 483,86 bolívares y el euro en 566,84 bolívares.

En un costo de 4.765,23 dólares encuentra hoy la onza de oro a nivel mundial, con el gramo en 167,88 dólares. Cabe destacar que las inversiones en la búsqueda del metal precioso han crecido en el mundo.

De igual modo, el barril de petróleo ha estado en un costo de 92.35 dólares, este ha estado con picos sobre los 106 dólares y lo mínimo que se cotiza pudiera ser 89 dólares. Esto debido al conflicto que hay en el Medio Oriente.

Hoy el precio del bitcoin se encuentra en 77.621,23 dólares, este ha estado subiendo en los últimos días. Luego de haber caído a los 62 mil dólares, poco a poco se ha recuperado y parece encaminado a los 80 mil dólares.

Dólar BCV hoy 23 de abril de 2026, Halliburton negocia en Venezuela

La empresa de servicios petroleros Halliburton informó que ha estado negociando los términos comerciales con sus clientes para sus operaciones en Venezuela. Esto luego de visitar sus instalaciones en la nación caribeña.

Según publicó Reuters, el director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller, aseveró que están «manteniendo conversaciones muy interesantes con los clientes», por lo que «estamos hablando de términos comerciales».

Enfatizó, además, que la empresa de servicios petroleros está recibiendo muchas consultas por parte de sus clientes.

Igualmente, añadió que muchas de las bases e instalaciones de la empresa en Venezuela «se encuentran en mejor estado» de lo que esperaba.

Grandes empresas energéticas que se encuentran en Venezuela, han estado impulsando planes para incrementar la producción de petróleo y de gas, centrándose en las compañías de servicios y en los equipos necesarios para realizar el trabajo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas