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La salud de Valentina Vanessa Rodríguez León va mejorando poco a poco luego de ser atacada en el sector Los Sueños en Yaracuy. La mujer de 32 años estaba en su casa cuando su expareja la agrediera varias veces con un cuchillo.

El hombre se entregó en Nirgua luego de intentar asesinar a la mujer la madrugada del pasado domingo. Ayer miércoles 22 de abril se pudo conocer que la mujer permanece estable en el Hospital Doctor Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe.

Se pudo conocer que el domingo en horas de la madrugada, una de las hijas de la mujer escuchó una moto que estacionó fuera de la casa. El sujeto intentó abrir la puerta y luego de entrar atacó con a puñaladas a Valentina.

Hombre se entregó en Nirgua luego de intentar asesinar a su expareja

Luego del hecho el hombre huyó, este discutió fuertemente con la mujer, la hirió en el abdomen como en las piernas. Enseguida fue llevada por los vecinos a un centro de salud en Nirgua y de allí a San Felipe.

El hombre estaba prófugo pero decidió entregarse ayer en horas de la tarde, y espera ahora su proceso judicial. Este está señalado de femicidio frustrado y quedó detenido en uno de los calabozos de la policía de Yaracuy.

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