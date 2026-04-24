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El joven venezolano Ibrahim Rahwan obtuvo la medalla de oro en la prestigiosa Olimpiada de Matemáticas de Singapur y las Escuelas Asiáticas (SASMO).

En este certamen de alto nivel académico, Rahwan demostró una capacidad analítica superior al imponerse en una competencia que reunió a decenas de miles de estudiantes a nivel global.

Este triunfo resalta la preparación y el potencial intelectual de la juventud venezolana en el ámbito de las ciencias exactas. Logrando un reconocimiento que proyecta la excelencia académica del país ante la comunidad científica internaciona.

Venezolano medalla de oro Olimpiada de Matemáticas

El éxito alcanzado en Asia premia la constancia y el esfuerzo del joven matemático, quien logró consolidarse como uno de los mejores talentos en su categoría tras superar rigurosas pruebas de resolución de problemas.

El país suma un nuevo logro internacional en competencias de conocimiento, reafirmando el compromiso y la capacidad de las nuevas generaciones para destacar en los escenarios más exigentes del mundo.

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