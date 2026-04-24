Compartir

En China, un sujeto buscaba desesperadamente el amor es por ello que buscaba a la mujer de su vida. Para ello recurrió a las redes sociales hasta que vio a una mujer y se conocieron por una app y le propuso cenar.

Liu, como es conocido el hombre invitó a la mujer para una cena, pero Zhang llevó a 23 familiares en su primera cita. Este se sorprendió ya que el presupuesto que había calculado eran unos 200 dólares.

Los familiares de la mujer no se detuvieron en ordenar los platos más costosos, además de vinos y hasta unos puros para luego de la cena. Como postres caros, entre otras rondas de costos y excéntricos pasapalos.

Se conocieron por una app y ella llevó 23 personas a la primera cita

De hecho, pidieron alcohol Premium, mientras hablaban y comían no se detenían en los pedidos aquella noche. Mientras el hombre le preocupaba el monto de loa cuenta que iba a llegar al final.

Liu solicitó al mesero que llevara la cuenta, cuando la vio este huyó enseguida del lugar, dejando a Zhang la cuenta de 3000 dólares. La mujer comenzó a reclamar pero pagó la misma, solo que al otro día se plantó para demandar al hombre.

El juez apoyó al fugitivo y solo lo obligó a pagar una parte mínima por su consumo y el de ella. Lo peor es que ni la familia de la mujer quiso cooperar con el pago después. Cuidado y elige bien y conoce primero a la persona que vayas a invitar a cenar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas