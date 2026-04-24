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El tema de los afluentes es uno de los que mayores públicos tiene, en la actualidad es un pasatiempo muy bueno conocer sobre estos. En nuestra región del continente tenemos varios los cuales es bueno conocer.

Los ríos más largos de América del Sur son varios. El río Amazonas, con más de 6.400 km (y hasta 7.000 km según estudios), es el más largo y caudaloso de América del Sur y del mundo. Le siguen el río Paraná (aprox. 4.880 km), el Tocantins-Araguaia (3.650 km).

Río Amazonas (6.400 – 7.000+ km): Atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Es la cuenca más grande de la Tierra.

Río Paraná (aprox. 4.880 km): Recorre Brasil, Paraguay y Argentina. Forma el sistema de la Plata.

Río Tocantins-Araguaia (3.650 km): Importante sistema fluvial brasileño.

Ríos más largos de América del Sur

Río Purús (aprox. 3.211 km): Afluente del Amazonas que recorre Perú y Brasil.

Río Madeira-Mamoré-Grande (~3.000+ km): Importante afluente del Amazonas compartido por Bolivia y Brasil.

Río Juruá (~3.100 km): Afluente amazónico en Perú y Brasil.

Río Orinoco (~2.140 km): Situado principalmente en Venezuela, es uno de los más largos y caudalosos.

La mayoría de estos ríos desembocan en el Océano Atlántico y forman parte de la red hidrográfica que define la cuenca amazónica y el sistema de la Plata.

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