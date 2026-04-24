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Los rayos solares van subiendo ya en la zona del Mar Caribe se calcula que dentro de una semana el clima en Venezuela pueda variar. Se espera la llegada de las lluvias para el mes de mayo.

Venezuela amanece con nubosidad parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba.

Como en los estados Bolívar, Amazonas, región Central, Llanos Occidentales/Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia. Nubosidad parcial en algunas áreas del país. Específicamente en la zona andina como en los estados del sur del país, en estados como Mérida y Táchira ha llovido.

De igual modo, en los estados llaneros donde se han reportado lluvias como aguaceros fuertes. Para hoy se espera mal tiempo al final de la tarde en estados como Mérida, Portuguesa, Sur de Lara y Trujillo.

En los estados centrales como en el Guárico, sur de Anzoátegui y zonas del estado Bolívar sigue predominando el calor. Se espera cerca de 34 grados en horas del día, abundante sol en Miranda, Aragua y Carabobo.

Estado del tiempo hoy 24 de abril de 2026

Altas temperaturas en los estados centrales, como en el litoral central en horas del día. 34 grados en adelante también en estados como Falcón, Zulia y zonas del oriente del país para hoy viernes.

Zonas montañosas de Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada. Recordemos que es el estado más alto que tiene nuestro país. Donde también hoy se esperan lluvias durante el día.

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