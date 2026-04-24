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Luis Martínez se creció en su segunda presentación en la LMBP 2026 y quedó a un ponche de igualar récord de la franquicia. Los filibusteros dieron cuenta de Centauros de La Guaira con pizarra de 2×1.

Marineros ganó por segundo día seguido en la Liga Mayor de Beisbol Profesional esta vez en el estadio de Macuto. De esta manera, los navales sumaron su segunda victoria en la naciente zafra de la Liga Mayor.

Luis Martínez tuvo una sólida actuación, remediando su primera salida en el juego inaugural en el que sólo trabajó durante dos innings y dos tercios. “El explosivo” ponchó a siete contrarios, permitió cuatro hits, toleró una carrera y regaló dos bases en cuatro entradas.

Marineros ganó por segundo día seguido en la Liga Mayor

El oriundo de Carúpano quedó a un ponche de igualar la mayor cantidad de abanicados en un juego para un serpentinero filibustero que es de ocho. Y lo poseen Nelson Hernández y él mismo, en par de oportunidades. La última vez fue el 5 de julio del 2024 ante Guerreros.

Eduardo Figueroa (1-0) se llevó el triunfo al trabajar durante dos episodios en el que solamente permitió un imparable y ponchó a uno. Manuel Rondón pasó por la guillotina a dos en un inning de un hit y Cruz Noriega estuvo en la loma por dos episodios de un ponche.

Las carreras

José Tello abrió el score en el quinto tramo con un doble por todo el jardín izquierdo, Carlos Santiago se había embasado con sencillo a la pradera derecha. Centauros respondió rápidamente en la baja de ese mismo episodio.

E igualó las cosas con doblete entre el jardinero central y derecho de Aldrem Corredor que remolcó a Bugarín. Edgardo Fermín no dejó que la igualdad se mantuviese mucho tiempo en el compromiso y luego de par de retirados ligó doblete hacia la banda derecha para el 2×1.

Duelo en Valencia

Los valencianos recibirán la visita de Samanes de Aragua hoy viernes 24 de abril en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 5:00 de la tarde. Luego de tres compromisos en la carretera en el inicio de la segunda semana de acción.

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