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El actor Yanis Chimaras falleció un día como hoy, 24 de abril cuando estaba intentando mediar en un secuestro en Guatire, estado Miranda. El actor falleció al ser atacado por uno de los secuestradores, en esos días estaba en las grabaciones del capítulo final de la novela Ciudad Bendita.

Cada 24 de abril para honrar a los trabajadores del campo dedicados a la producción del café, un rubro clave en la tradición y economía del país; se celebra el Día del Caficultor. Esta fecha reconoce la labor de los productores que cultivan este grano esencial

Las efemérides del 24 de abril nos recuerdan que un día como hoy en el año 1967 nació Omar Vizquel. Ha sido uno de los grandes jugadores del país, empezó su carrera en Venezuela con Leones del Caracas.

Un día como hoy se fundó la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (1800). Es la entidad cultural más antigua en Estados Unidos y una de las mayores bibliotecas del mundo. Y una referencia de historia en ese país.

Se firma el Tratado de Coche que pone fin a la Guerra Federal de Venezuela (1863). La Guerra Federal, también conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales.

Se inaugura la Casa de Artes y Oficios de Maracaibo, hoy Palacio Legislativo del Estado Zulia (1888).

Un día como hoy nació Wilfrido Vargas (1949) Cantante, músico y director de orquesta dominicano.

La reina Isabel II le otorga a Winston Churchill el título de Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (1953). Nace Alejandro Fernández – El Potrillo (1971) Cantante mexicano, hijo de Vicente Fernández.

Efemérides del 24 de abril

Muere Alejo Carpentier (1980) Escritor cubano. Un día como hoy murió Edgar Sanabria (1989) Abogado, profesor, diplomático y político venezolano. Google lanza su herramienta Google Drive (2012).

Muere Arcadio Díaz (2022). Diseñador de moda dominicano establecido en Venezuela, conocido como el rey de la guayabera. Se hizo famoso por introducir novedades en el diseño y en los tejidos de esta prenda.

Hoy se celebra el Día Mundial contra la Meningitis, además del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

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