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Ángel Marcelo Díaz Zambrano perdió la vida en la Carretera Nacional Maracay Valencia tras ser embestido por un motorizado. El hombre se dispuso a cruzar la vía cuando un motorizado lo impactó.

El quincuagenario murió arrollado en Mariara en el sector La Cabrera en el estado Carabobo, en las cercanías de las fronteras entre ambas entidades. Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación.

El hombre estaba cercano a la estación de servicio que hay en el lugar, intentó cruzar por la fila de vehículos que estaban surtiendo combustible cuando venía el motorizado. Se pudo conocer que la persona que venía conduciendo la moto es un joven de 17 años.

Quincuagenario murió arrollado en Mariara

Este venía haciendo zigzag y no se percató del hombre que estaba cruzando la vía y lo arrolló. El motorizado cayó al pavimento tras arrollar a Díaz, la moto quedó a un costado de la carretera nacional. El cuerpo sin vida de Díaz fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar en Maracay.

Este hecho vial ocurrido en el municipio Diego Ibarra se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia en las vías de nuestra entidad y el país.

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