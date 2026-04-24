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El tiempo se mantiene nublado en las primeras horas de la mañana, con mal tiempo en el centro del país hoy viernes 24 de abril de 2026. En horas de la madrugada se reportaron algunos aguaceros moderados en los estados centrales.

Mientras se han reportado leves lluvias en algunas zonas de Valencia en lo que va de la mañana. Esto más que todo en los municipios Valencia en su zona norte como Naguanagua, se han presentado algunas lloviznas.

El mal tiempo se extiende a estados como Aragua donde se encuentra también nublado como en Miranda y zona metropolitana de Caracas. Al igual que en los estados del sur del país, Bolívar, Apure y Amazonas.

Leves lluvias en algunas zonas de Valencia

En el eje oriental comprendiendo desde zonas de Mariara, San Joaquín, Mariara y Los Guayos se ha reportado tiempo nublado. Nubosidad parcial en estas zonas con amenazas de lluvias desde la madrugada.

Se hace el llamado a los conductores a mantener la prudencia si se presentan lluvias en las zonas del estado Carabobo. Sobre todo en las Autopistas, como en las principales avenidas de la Gran Valencia.

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