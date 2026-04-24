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Las ayudas económicas mensuales entran en su última fase con tres bonificaciones que se estarían pagando en los últimos días a través de la Plataforma. Esto antes de hacerse oficial el aumento salarial de 2026 el cual se haría el 1º de mayo.

El bono Cuadrantes de Paz se pagará a los funcionarios policiales, además de bomberos como rescatistas. Este se entrega en los últimos días de cada mes, luego de Bono Corresponsabilidad y Formación.

Este tiene un monto a pagar de 74.04 dólares, por el cual al cambio tendría un monto en bolívares aproximado de 35.520. Dicha bonificación se paga antes del bono Cultores Populares, de la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Bono de 74 dólares en abril 2026 es esperado

Como es conocido el 1º de mayo podría hacerse oficial una mejora salarial, la cual indican podría hacerse en bonos. Se espera dicha noticia para el día del Trabajador, el cual se celebra siempre con una concentración en Caracas y otras ciudades.

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