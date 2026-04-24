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Antes de cumplir sentencia de 15 años de prisión, el jugador cubano estará entrenando y poniéndose en forma para tomar algunos turnos. Yasiel Puig firmó contrato en la Liga de Canadá.

El jugador que vio acción con Magallanes en Venezuela en la última campaña vería acción con los Toronto Maple Leafs en la Canadian Baseball League. Sus apoderados le recomendaron ver acción antes de ir a la cárcel.

Puig, está esperando la condena de 15 años, por estar inmerso en apuestas ilegales en operaciones deportivas cuando estaba en las Mayores. Además de estar señalado de haber mentido a los agentes federales sobre dichas apuestas.

Yasiel Puig firmó contrato en la Liga de Canadá

El cubano está señalado de haber cometido hechos graves en juegos de azar. Dijo en esos años cuando fue interrogado que no tenía nada que ver con el tema. Pero al final fue descubierto en las investigaciones.

En las Mayores estuvo por un lapso de siete años en las Grandes Ligas con los equipos de Los Ángeles, Cincinnati como Cleveland. Ha visto acción en México en la Liga de Verano como en Venezuela.

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