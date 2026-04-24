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Estos teléfonos se quedarán sin Whatsapp en mayo 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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sin Whatsapp en mayo 2026 - sin Whatsapp en mayo 2026

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Redacción Noticias24Carabobo
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La red social del teléfono verde ya emitió el listado de aparatos de comunicación que salen de la misma en el quinto mes del año. Recordemos que esta hace hasta dos actualizaciones mensuales.

Los teléfonos que se quedarán sin Whatsapp en mayo 2026 son varios. A partir del 1 de mayo de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos Android con versiones inferiores a la 5.0 y en iPhones que no puedan actualizarse a iOS 15.1 o superior.

Esto afecta principalmente a equipos antiguos (lanzados antes de 2014-2015), incluyendo modelos de Samsung, LG, Sony, Motorola y Apple. Chequea el listado del próximo mes a continuación.

Sin Whatsapp en mayo 2026

Modelos Principales Afectados (Android e iPhone):

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Ace 4, Core II, Note 2, Trend.

LG: Optimus G, Optimus L5 II, L7 II, L70, L90, G2 Mini.

Motorola: Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación), Moto X (1.ª generación), Razr HD.

Sony: Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L, Xperia SP, Xperia Z1.

iPhone: iPhone 5, 5C, 5S, iPhone 6, 6 Plus.

Huawei: Ascend P6, Ascend G6, Ascend Y530, Ascend Mate.

HTC: One M7, Desire 500, Desire 300, Desire 601.

Recomendaciones:

Verifica si tu sistema operativo Android es inferior a 5.0 o si tu iPhone es anterior a iOS 15.1.

Realiza una copia de seguridad de tus chats antes de la fecha límite.

Considera actualizar tu dispositivo para mantener la compatibilidad con la aplicación.

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