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El combustible de mayor octanaje en el país se va a expandir según los planes de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos. Estas estaciones empezaron solo en Caracas pero pronto estarán operativas a lo largo y ancho de Venezuela.

Se pudo conocer que el número de estas estaciones de servicio de gasolina súper Premium crecerá en Venezuela. Esto según Oscar Prosperi, presidente de Fenegas, quien indicó que este proyecto empezó con 10 estaciones.

Al menos 100 estaciones estarán operativas en un lapso de tres meses distribuyendo la gasolina para vehículos más modernos. Esto de acuerdo con los planes que desarrolla el Ministerio de Hidrocarburos.

Estaciones de servicio de gasolina súper Premium

«La idea es que se extienda a todo el país. Permitirle al usuario el acceso a una gasolina de un octanaje mayor más que todo para los vehículos nuevos», explicó Prosperi. Además de estados como Carabobo y Caracas, está Lara y Aragua.

En la actualidad, dijo Prosperi se está negociando con el Ministerio de Hidrocarburos para que se pueda pagar en bolívares y no en divisas. Así como también puedan vender ambos tipos de gasolina, ya que no es rentable solo expender la súper Premium.

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