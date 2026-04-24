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Un conductor se dio a la fuga luego de embestir a una persona ayer en horas de la noche en la Carretera Nacional Morón Coro. El hecho fue notificado por los habitantes de la población en el municipio Silva.

Un hombre murió arrollado en Boca de Aroa la noche de ayer jueves 23 de abril de 2026 cerca de las nueve de la noche. El hecho ocurrió en la entrada al sector La Roca en la parroquia Boca de Aroa.

Hombre murió arrollado en Boca de Aroa

El hombre que perdió la vida quedó identificado como Johan Suárez de 44 años de edad, con residencia en Boca de Aroa. El hombre sufrió severas lesiones que le provocaron la muerte, entre ellos fractura de miembro inferior izquierdo.

Además de traumatismo craneoencefálico severo, entre otras heridas. Los bomberos de Falcón llegaron al sitio y lo trasladaron de inmediato al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, pero llegó sin signos vitales.

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