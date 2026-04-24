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Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán hoy en la tarde

By Danny Valdiviezo
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Gustavo Petro y Delcy Rodríguez
Petro y Rodrígue se reunirñan hoy en Caracas. Foto: Globovisión.

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Danny Valdiviezo
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La reunión entre ambos mandatarios será hoy viernes 24 de abril de 2026 en el Palacio de Miraflores. El mandatario colombiano llegará al país cerca de la una de la tarde al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán para tratar temas económicos entre ambas naciones. Entre los temas estará el fronterizo, situación del Catatumbo en el lado colombiano, entre otros.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán hoy en la tarde

La semana pasada en España, Petro había hablado que vendría a Caracas para hablar con Rodríguez. Ya se habían aplazado otras reuniones entre ambos, una de ellas se iba a efectuar en la frontera.

Ambos mandatarios impulsarán acuerdos de cooperación técnica en salud pública, educación y gestión migratoria. Como la seguridad entre ambas naciones, uno de los temas puntuales en esta reunión.

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SourceGlobovisión
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