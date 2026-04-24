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Se encuentra en la banda de los 480 bolívares la divisa oficial, según los reportes del Banco Central de Venezuela. Hoy viernes el dólar tendrá un valor de 483,86 bolívares y el euro en 566,84 bolívares.

Dólar BCV para el lunes: 484,74 bolívares y el euro en 567,40 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 4.704,55 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los indicadores más buscados a diario en la economía.

En las últimas horas ha subido el precio del barril de petróleo, hoy tiene un costo de 105,39 dólares. El crudo se ha mantenido con repuntes fuertes, que han alcanzado los 108 o 109 dólares, luego tiende a la estabilidad.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 78.386,95 dólares. Este escaló un poco luego de la caída que ha tenido donde ha estado cerca de los 66 mil dólares. Ahora apunta al alza.

Dólar BCV hoy 24 de abril de 2026, estaciones súper premium se extienden

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), Oscar Prosperi, estima que en los próximos tres meses estén operativas en el país al menos cien estaciones de servicios para venta de gasolina súper premium, de acuerdo con los planes que desarrolla el Ministerio de Hidrocarburos.

«La idea es que se extienda a todo el país. Permitirle al usuario el acceso a una gasolina de un octanaje mayor más que todo para los vehículos nuevos», explicó Prosperi, quien añadió que el proyecto piloto fue de 10 estaciones de servicio en Caracas y ya se extendió a Carabobo y Lara.

Resaltó que el gremio actualmente negocia con el Ministerio de Hidrocarburos que en las estaciones de servicio se permita el cobro en bolívares al cambio, así como también puedan vender ambos tipos de gasolina, ya que no es rentable solo expender la súper Premium.

Asimismo, Prosperi destacó que, aunque el plan funcione, el esquema de venta 50 centavos de dólar por litro deberá cambiar pronto para que sea sostenible el mantenimiento operativo de las estaciones de servicio, dijo en entrevista para Onda La Superestación.

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