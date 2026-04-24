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Por Jaime Macías

Es común escuchar la frase: “el dinero no compra la felicidad”, para dar entender que este solo elemento en nuestras vidas, nos va a librar de todos los problemas, pero también es común oír respuestas como estas, “pero ayuda mucho en su búsqueda”, para referirse a la conquista de esa utopía de felicidad total y vitalicia. También de manera jocosa: “no es igual llorar caminando, que hacerlo mientras manejas un auto de lujo”, entre otras en estos tiempos, de los llamados memes.

Pero hoy vamos enfocarnos en la aplicación de esta frase en el béisbol de las grandes ligas. Resulta que cuando apenas se ha jugado un 15 por ciento del calendario, los cinco equipos con las mayores nóminas de salarios, pagos a los peloteros o sea los que tienen más billete, no han logrado imponer de forma tajante esa superioridad en el terreno de juego, que es donde se refleja el rendimiento de esa inversión.

El quinteto de nóminas de lujo la encabeza los actuales campeones Dodgers con 415 millones de dólares, Mets de Nueva York 381, Yanquis de la misma ciudad 337, Filadelfia 314 y Toronto 309. Sumando un billón 756 millones de dólares (1.756.000.000), una cantidad que en algunos casos es mayor al presupuesto anual de pequeños países o los llamados países pobres.

Hasta ahora, todos han pasado por malas rachas o seguidillas de derrotas, unas cortas y otras largas, que superan las dos cifras, como son los casos de Mets y Filis, que están en la misma división, pero para el viernes 24 de abril estaban en disputa por el último lugar, siendo ampliamente superados por equipos que según los entendidos no tienen chance, ni plata, como son Marlins y Nacionales.

El dinero no compra la felicidad ni las victorias en las Grandes Ligas

Los Dodgers por su parte siguen manteniendo su liderazgo en la división, pero compartido con los sorprendentes Padres de San Diego, que luego de rebajar su nómina y salir del quinteto gastador, se ha convertido en un conquistador de victorias. Es que hasta Arizona le ronca en la lucha por el primer lugar, también por ahora, al derrochador consentidor de japoneses, Dodgers de Los Angeles.

Por su parte Los Yanquis están batallando por mantener la punta de la conflictiva división este de la Americana, pero no contra el otro millonario de esta, Toronto, sino con el de la menor nómina, como lo es Tampa Bay. Mientras los Azulejos de Toronto tiene su lucha particular por el último lugar, ante Boston, precisamente un equipo que igual gasta bastante, aunque en esta oportunidad no está en el Top Five.

Esperemos a ver si este derrame de millones de dólares comienza a dar los resultados esperados por los equipos, terminando de motivar a sus acaudalados peloteros estrellas. Sin duda que en el béisbol nada está escrito, así se use un rollo de billetes para intentar hacerlo. Ahí se los dejo!

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