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Venezolana Oriana Saavedra logró el oro en salto con pértiga en los Juegos Suramericanos de la Juventud

By Redacción Carabobo
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Venezolana Oriana Saavedra

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Venezuela sumó una presea dorada hoy en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebran en Panamá. La caraqueña dejó en alto el nombre del país en la contienda que se realizó hoy.

Oriana Saavedra, saltó con el corazón para lograr el oro en Panamá 2026. La atleta de salto con pértiga batalló con el inclemente sol para registrar 3.50 m en la final y con ello coronarse campeona de los IV Juegos.

Oriana Saavedra logró el oro en salto con pértiga en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Saavedra, atleta de la Unidad de talento deportivo Liceo Caracas, está en su tercer evento internacional bajo la tutela de su entrenador Eladio Farfán. Ocupaba los primeros lugares del ranking Suramericano sub 18, con un registro de 3,20.

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