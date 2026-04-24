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Un nuevo caso de abuso sexual fue reportado en el oriente del país, un hombre de 45 años está involucrado en el hecho; que fue dado a conocer por la Policía Municipal de Simón Bolívar de esa entidad.

Quedó detenido un hombre en Anzoátegui, funcionarios adscritos al Servicio de Investigaciones Penales (SIP) realizaron la detención de José Javier Herrera Jaramillo (45 años). Señalado de abusar de su hijastra adolescente de 15 años desde que esta tenía 12 años.

José Ferrer, comisario general director presidente de PoliSimónBolívar, explicó que, a la sede del SIP, acudió una ciudadana a denunciar el caso.

Detenido un hombre en Anzoátegui por presunto abuso sexual a su hijastra

Indicó la madre de la joven que el día de ayer el sujeto intentó nuevamente abusar de ella. Inmediatamente se conformó una comisión, liderada por el comisario Dr. Arcángel Molina, director del SIP, con la finalidad de ubicar al presunto victimario, quien fue localizado en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas.

Una vez que se procedió a la aprehensión de José Herrera, quien estaba realizando los trámites para huir del país hacia Brasil. Este fue colocado a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, mientras que la víctima fue trasladada al Servicio Nacional de Médica y Ciencias Forenses (SENAMECF), para que se le practicara un reconocimiento médico legal.

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