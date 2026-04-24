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La cantante de música venezolana rompió el silencio, desde hace varios meses no había señales de ella, aunque su popularidad sigue intacta. Hoy declaró a la prensa desde Caracas y dijo cuándo volverá.

Emily Galaviz retornará el próximo mes de mayo a las tarimas, y lo hará por todo lo alto en un espectáculo para la familia. La intérprete dijo que estará el 17 de mayo en la IV Expoferia Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026.

Emily Galaviz retornará a los escenarios en esta fecha

El evento se va a realizar en el Parque Simón Bolívar de la capital. Es por ello que espera que todos los amantes de la música criolla estén presentes en el evento. En cuanto a lo que estaba haciendo en estos meses destacó que está trabajando y pronto vendrá un nuevo material discográfico.

«Todo este tiempo de silencio ha sido para sumar», confesó la cantante a la prensa. Expresó que pronto estarán tres álbumes con nuevo material.

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