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El mandatario regional, en compañía de la rectora de la casa de estudios superiores, Jessy Divo de Romero; y los decanos de las diferentes facultades señaló que se han realizado importantes avances en beneficio de más de 100 mil personas que hacen vida este complejo

Gobernador Lacava y autoridades de la UC anunciaron segunda fase de rehabilitación de Campus Bárbula. Dijo Lacava que los trabajos que se están realizando en la casa de estudios han avanzado.

“Estamos sumamente contentos de ver cómo han avanzado los diferentes trabajos en nuestra querida Universidad de Carabobo, donde ya podemos decir que hemos cumplido en su totalidad la primera fase de este plan integral de remodelación con el desmalezamiento total de las 300 hectáreas de este campus, y esto es gracias a todo el esfuerzo de cada uno de los que estamos aquí, porque tenemos la voluntad de hacer bien las cosas”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de todos los niveles de Gobierno junto con la comunidad universitaria para garantizar espacios óptimos para las personas que hacen vida en este centro de estudios superiores, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

Rehabilitación de Campus Bárbula

“Esta universidad tiene que ser la mejor del país, es por eso que vamos a seguir desplegados atendiendo las diferentes necesidades que se requieran en cada una de las facultades, actualmente tenemos la misión de recuperar de forma progresiva la infraestructura de cada uno de los edificios, así como los laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Facyt), lo que ayudará a que nuestros futuros profesionales tengan una formación oportuna”, dijo.

Por su parte, Jessy Divo de Romero, rectora de la UC, indicó que la alianza entre el Estado y la universidad permite trabajar en conjunto por el desarrollo regional y nacional.

“Desde la Universidad de Carabobo hemos venido reforzando todas esos acuerdos institucionales que no solo son en beneficio de la comunidad estudiantil, docentes y personal que hace vida en nuestros campus, sino también que representan una inversión al futuro de nuestro país, porque estamos brindando herramientas a los jóvenes que construirán una nación sólida”, dijo.

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