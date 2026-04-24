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Un accidente de tránsito terrestre se registró la tarde de este viernes 24 de abril en la avenida Salvador Feo La Cruz de Naguanagua, específicamente frente al CC Vía Veneto.

Accidente frente al CC Vía Veneto

El siniestro, reportado cerca de las 2:48 p.m., involucró a una unidad de transporte público y un vehículo particular. Impacto que ocasionó una obstrucción parcial de la arteria vial.

Al lugar acudieron comisiones de seguridad y tránsito para coordinar el despeje de la vía y restablecer el flujo vehicular en esta importante zona comercial del estado Carabobo.

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