Compartir

Un video difundido la mañana de este viernes 24 de abril mostró a un hombre desplazándose en silla de ruedas por la carretera Panamericana, específicamente en el canal de Vehículos de Alta Ocupación (VAO) a la altura del kilómetro 0.

El registro captó al sujeto avanzando en sentido Los Teques–Caraca. Mientras, los vehículos circulaban a pocos metros por el carril habilitado para agilizar el tránsito hacia el distribuidor La Gaviota. El hecho se viralizó rápidamente debido al peligro inminente de circular por esta vía de alta velocidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Hombre en silla de ruedas por la Panamericana

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre o si recibió asistencia por parte de las autoridades tras ser avistado en la zona.

El operativo del VAO, que se activa diariamente para descongestionar el flujo vehicular hacia la capital, no contempla el tránsito de peatones o vehículos no motorizados. Lo que generó preocupación entre los conductores que transitaban por la vía este viernes 24 de abril. Los usuarios en redes sociales hicieron un llamado a la prudencia y a la vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detenido un hombre en Anzoátegui por presunto abuso sexual a su hijastra