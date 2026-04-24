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Este viernes 24 de abril, el Palacio de Miraflores es sede de un encuentro binacional con la reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Reunión Delcy Rodríguez y Petro

La reunión tiene como objetivo tratar asuntos estratégicos en materia económica y social, con especial atención a la situación actual de la zona fronteriza compartida. Con este diálogo diplomático celebrado hoy 24 de abril, ambos gobiernos buscan consolidar planes de estabilidad y comercio que impulsen la prosperidad en la región.

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Avances en la Comisión de Vecindad

Rodríguez, informó que la tercera reunión de la Comisión de Vecindad colombo-venezolana ha atendido siete áreas de trabajo fundamentales para ambas naciones.

Durante el encuentro, la mandataria resaltó que la visita de su homólogo ocurre en un momento de profunda necesidad de unión e integración de los pueblos hermanos.

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En ese sentido, subrayó que se ha trabajado arduamente para establecer el camino definitivo del relacionamiento bilateral en beneficio del comercio y la seguridad.

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