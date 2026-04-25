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Capturada ciudadana solicitada en Naguanagua

By Lubin Molero
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Capturada ciudadana solicitada en Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Capturada una ciudadana solicitada en Naguanagua, durante labores de patrullaje preventivo en la avenida Universidad, específicamente en la Parada Inteligente La Granja, se procedió a la verificación de identidad.

Al introducir sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se confirmó que poseía una solicitud activa emitida por el Juzgado Décimo de Control de la Extensión Valencia. Los delitos imputados incluyen presunto robo agravado de vehículo automotor, robo agravado y delincuencia organizada.

Capturada ciudadana solicitada en Naguanagua

El procedimiento fue realizado por funcionarios del servicio motorizado local, quienes trasladaron a la aprehendida al centro de coordinación correspondiente.

La ciudadana quedó a disposición de la Fiscalía Décima con competencia en Delitos Menores para continuar con el proceso legal establecido.

 

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