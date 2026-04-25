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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de Venezuela, emitió este viernes 24 de abril un comunicado oficial informando el inicio de investigaciones administrativas y judiciales ante el descubrimiento de prácticas irregulares dentro de la competición.

Según el documento, las averiguaciones involucran de manera progresiva a jugadores nacionales y extranjeros, árbitros, personal técnico y directivos. Quienes serán puestos a la orden de la justicia ordinaria.

La liga confirmó que ya se han consignado las pruebas recabadas para identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Investigación en la Superliga de Baloncesto Venezuela

La directiva de la SPB coordinó acciones inmediatas con la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) y la FIBA para fortalecer los mecanismos de control en el torneo nacional.

Las autoridades deportivas enfatizaron una política de «tolerancia cero» frente a cualquier acto que empañe la transparencia de los resultados obtenidos en el tabloncillo por los equipos participantes. Con este proceso en marcha, se busca sentar un precedente firme contra la corrupción en el deporte, garantizando que el mérito deportivo sea el único factor determinante.

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