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Un hombre de 26 años fue aprehendido en la avenida Díaz Moreno, entre las calles Libertad y Colombia del centro de Valencia, tras ser detectado hurtando material estratégico en piezas de seguridad contra incendios.

El arresto se produjo luego de que sistemas de videovigilancia captaran al individuo sustrayendo un hidrante de pared elaborado en bronce. Lo que activó el despliegue de patrullaje en el sector. Durante el procedimiento, se incautaron además una mandarria y rollos de cableado eléctrico, elementos vinculados al hurto de material estratégico.

Hurto de material estratégico en Valencia

Tras ser identificado y verificado a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), el detenido arrojó múltiples registros por robo genérico. Así como uso indebido de arma de fuego y posesión ilícita de estupefacientes.

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El sujeto, señalado por hurtos nocturnos en el casco central, ya está a disposición del Ministerio Público. La fiscalía iniciará el proceso judicial correspondiente.

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