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Funcionarios del Servicio de Investigación Penal con sede en Guanare detuvieron este viernes 24 de abril a un ciudadano vinculado a la agresión física de un adulto mayor.

El procedimiento se activó luego de que labores de rastreo en plataformas digitales permitieran identificar al agresor, quien fue señalado por delitos contra las personas.

Tras la detención, los oficiales trasladaron al sujeto al centro de coordinación. Allí lo procesarán por los hechos que el registro digital verificado puso en evidencia.

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Detenido por agresión a adulto mayor

El caso quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Portuguesa. Organismo encargado de continuar con el debido proceso y determinar las sanciones pertinentes.

Según el reporte oficial, la intervención responde al seguimiento de irregularidades detectadas a través de la inteligencia social en el municipio.

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