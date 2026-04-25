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La ganadora de MasterChef Latino, Sindy Lazo, compartió un testimonio sobre la relación con su padre y el origen del uso de su apellido materno.

Según relató la intérprete, mientras residía en Caracas, recibió una llamada de su padre desde Miami que alteró permanentemente su relación. En dicha conversación, su progenitor alegó que revelaría una supuesta información sobre su madre que afectó emocionalmente a la actriz, rompiendo desde ese momento el lazo afectivo con él.

Sindy Lazo y la relación con su padre

Tras este suceso, Lazo decidió adoptar el apellido materno como un homenaje al legado y apoyo constante de su madre. La presentadora también detalló que el pasado de sus padres estuvo marcado por un contexto social complejo, donde las presiones externas y los valores de la época influyeron en la formalización de su situación familiar inicial.

La actriz busca honrar su identidad actual y fortalecer el vínculo público con su progenitora, cerrando un capítulo privado de su vida ante la audiencia.

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