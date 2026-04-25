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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer que quedó esclarecido el homicidio de Eliezer Ceballos ocurrido en Falcón. Luego de amplias investigaciones se llegó hasta la persona que cometió el hecho.

El hombre planeó el asesinato de su amigo en Falcón, un trabajo de investigación realizado por comisiones de la Delegación Municipal Punto Fijo, específicamente la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas; permitió el esclarecimiento del homicidio.

En la calle Don Bosco, parroquia y municipio Carirubana, estado Falcón, el pasado 20 de abril, logrando la detención de su victimario. Como Santiago Andrés Romero Bracho (19) quedó identificado el detenido.

Planeó el asesinato de su amigo en Falcón para despojarlo de sus pertenencias

Quien, valiéndose de la amistad con la víctima, planificó quitarle la vida para despojarlo de sus pertenencias con el fin de comercializarlos y lucrarse. Por lo que se aprovechó del ingreso de su vivienda y en un descuido de la víctima, tomó un cuchillo y le propinó varias heridas que le causaron la muerte.

Para posteriormente huir de lugar con varios electrodomésticos, teléfonos y prendas, propiedad de la víctima. Durante su captura se logró recuperar varios objetos propiedad del occiso.

Así como el arma tipo cuchillo que utilizó para quitarle la vida y el vehículo que utilizó como medio de comisión para huir del lugar del hecho. Siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

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